Sarà digitale la prima edizione del Dantedì con letture virtuali che vedranno coinvolte scuole, musei, archivi, biblioteche, artisti, Mibact e Miur e Rai. Tutti insieme per celebrare oggi Dante Alighieri. La data odierna è stata individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, per iniziativa del governo su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini. Il coronavirus ha fatto saltare molte iniziative, rimangono però in piedi gli appuntamenti digitali e televisivi. A mezzogiorno tutti saranno chiamati a leggere Dante e a riscoprire i versi della Commedia. Le celebrazioni, seppur a distanza, proseguiranno durante l'intera giornata sui social. La Rai che sulla prima rete, alle 9,40, nella trasmissione Paese che vai, inizierà il viaggio sulle tracce di Dante da Verona, dove il sommo poeta trascorse 7 anni del suo esilio. Alle celebrazioni ha annunciato la sua partecipazione anche Pordenonelegge. Sui suoi social saranno messe online tre video lezioni inedite affidate a due dantisti di fama, Alberto Casadei e Giuseppe Ledda, e alla scrittrice e poetessa, Laura Pugno.

