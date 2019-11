«Da Unicredit uomini e mezzi per creare i tecnici superiori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Istituto tecnico superiore è una realtà ancora poco conosciuta, in Italia coinvolge appena 13 mila studenti. Il gap italiano si percepisce nel confronto con la Germania, dove la formazione terziaria professionalizzante vanta una lunga tradizione: le fachhochschulen coinvolgono oltre 800 mila studenti. Lo testimonia l'analisi realizzata da Fondazione Nordest, in collaborazione con UniCredit, sul mondo degli Its in Veneto. E proprio UniCredit lo scorso anno ha avviato la prima partnership a livello nazionale tra una banca e l'associazione...