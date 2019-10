Da Sergio Leone a Scorsese ricordi inediti tra le pellicole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CINEMA«Per me, che venivo dalle borgate, andare ai Parioli era un viaggio epocale. Quella sera Totò ci accolse a casa sua con addosso una vestaglia rosso cardinale con i pon pon. In tavola, per ognuno di noi, c'era un piatto grande con altri due. A casa ero abituato a mangiare in due sullo stesso piatto: mi sembrava di sognare». E il toccante ricordo di Ninetto Davoli quando, giovanissimo, Pasolini lo portò a casa di Totò per ragionare su Uccellacci e uccellini, il film che metteva assieme due personalità così diverse. Questa e tante...