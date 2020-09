L'EVENTO

Ripartire da Verona, con quel tocco di inevitabile retorica che accompagna le narrazioni della ripartenza e il desiderio autentico di rimettere in piedi un settore quello dell'intrattenimento messo in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Parte così, con una raccolta fondi per i lavoratori dello spettacolo (numero solidale, attivo da oggi al 21 settembre: 45588), l'edizione 2020 dei Seat Music Awards, evento musicale estivo di Rai1 traslocato per l'occasione dalla collocazione balneare a quella semi-autunnale, il 2, 5 e 6 settembre in diretta dall'Arena di Verona. Due giornate più una, le prime due subito dopo il Tg condotte da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, la seconda nel pomeriggio dalle 16 con il conduttore per caso Nek: tra gli ospiti del 2 settembre la coppia Antonello Venditti e Francesco De Gregori, interpreti della sigla-inno Canzone di Lucio Dalla, e ancora Claudio Baglioni, Emma, Tiziano Ferro e Gianni Morandi, con Achille Lauro, Boomdabash, Diodato, Levante e Mahmood nella seconda serata.

Il palco sarà collocato al centro dell'arena, per una visione a 360 gradi: previste tra le 3800 e le 4200 persone nel pubblico, con distanziamento sociale e rilevazione della temperatura all'ingresso. Oltre ai Seat Music Awards, Rai1 ospiterà il 3 settembre anche la diretta in prima serata dallo Stadio di Verona con la Partita del cuore, edizione speciale, condotta sempre da Carlo Conti: tra i giocatori Paolo Bonolis, Eros Ramazzotti, Paolo Maldini e l'allenatrice Milena Bertolini. La settimana della musica di Verona terminerà domenica 6 con il concertone in streaming a pagamento Heroes, cinque ore di musica a scopo benefico, dalle 19 e senza pubblico, con Elodie, Marlene Kunz, Fedez, Subsonica e Brunori Sas attesi tra gli altri sul palco. In tutto a Verona in questa settimana arriverà una pattuglia di 126 artisti e 263 musicisti, per un totale di 1415 lavoratori.

