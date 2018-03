Computer a velocità da record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE MACCHINEOggi siamo abituati a tenere in tasca macchine estremamente complesse, condensate in pochi millimetri di spessore, in grado di svolgere qualsiasi tipo di operazione in un tempo rapidissimo. Perciò, nell'era degli smartphone, dei tablet e degli smartwatch, può sembrare incredibile che invece esistano ancora dei computer che necessitano di enormi costruzioni per contenerli e che per raffreddarsi hanno bisogno di intere piscine d'acqua. E si tratta anche di computer che sono sempre più indispensabili, in grado di svolgere qualcosa...