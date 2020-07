IL PROGETTO

Si chiama Bubble e sul dorso ha una tastiera colorata. Mettendo in sequenza i tasti si crea un disegno che il robot interpreterà. È solo uno dei giocattoli smart utilizzati nei seminari estivi di H-Farm dedicati ai bambini dai 5 ai 7 anni. Con lui anche Super Doc, robottino trasformista che insegna le basi del pensiero computazionale. Clementoni, il colosso dei giochi intelligenti, entra nello hub di H-Farm per un nuovo progetto dedicato al gioco tecnologico. Due le domande fondamentali: quali saranno i giochi dei bambini di domani e come - al contrario - usare la tecnologia per creare giochi intelligenti e 4.0. Primo atto della collaborazione è stato un innovation journey per delineare le nuove tendenze di mercato. Si prosegue con l'utilizzo dei giochi educativi Clementoni durante i laboratori estivi di H-Farm. «Questa preziosa collaborazione si articola su una doppia direttrice afferma Enrico Santarelli, referente del progetto per Clementoni perché ci consente di testare i nostri giochi nell'ambito dei camp estivi di H-Farm. I bambini saranno coinvolti in progetti ludico didattici che, attraverso i nostri robottini, consentiranno loro di scoprire la robotica educativa».

LA PIATTAFORMA

Il secondo binario è quello di creare una partnership con una «piattaforma ricca di contenuti, stimoli e progettualità fondamentali per l'avviamento di un proficuo percorso di arricchimento e crescita». Quali giochi vorranno i bimbi di domani? Per rispondere a questa domanda H-Farm ha supportato il team Ricerca&Sviluppo di Clementoni per analizzare e definire i desideri della platea dei piccoli e cercare prodotto coerenti con i nuovi fenomeni di consumo, in termini di sostenibilità, inclusione e tecnologia. Il percorso si è articolato in più fasi ed è partito dall'analisi e comprensione del contesto in cui opera Clementoni attraverso interviste mirate e ricerca dei macro fenomeni che caratterizzano il contesto economico e tecnologico contemporaneo, oltre che le abitudini di consumo. Sono stati identificati alcuni fenomeni di cambiamento in atto, coerenti con il Dna di Clementoni: sostenibilità, inclusività, il rapporto con la tecnologia fino a nuove forme di connessione tra adulti e bambini attraverso il gioco. Durante il seminario sono nate 80 idee che hanno portato alla creazione di 11 percorsi per nuovi prodotti. Lunedì, infine, i piccoli iscritti ai laboratori estivi di H-Farm alterneranno alle attività manuali i giochi con Bubble e Super Doc. Attraverso questi giochi, i bambini sperimenteranno la robotica in modo creativo e divertente, acquisendo le basi di queste competenze, più che mai utili e importanti nella società di oggi. La sinergia tra H-Farm e Clementoni si basa anche su questo: l'educazione dei giovani, fin da piccoli, alle più moderne tecnologie attraverso il gioco e attività che favoriscano lo sviluppo di persone».

I summer camp sono anche in modalità online. A tutti gli iscritti verrà inviato il kit con i robot Clementoni.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA