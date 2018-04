Citran: «Io giudice ora finisco a Cannes»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN TELEVISIONEQuando il magistrato del pool antimafia Alfonso Sabella lo ha incontrato alla presentazione del film gli ha detto: «Tu sei il mio capo». Un riconoscimento che corrisponde a un elogio per Roberto Citran, l'attore che impersona Gian Carlo Caselli, il capo del pool della Procura di Palermo, nella serie televisiva Il Cacciatore, dodici puntate in onda su Rai Due. Padovano, 63 anni, Citran dagli esordi veneti ha inanellato successi nel teatro e nel cinema lavorando con registi come il suo compaesano Carlo Mazzacurati, ma anche Ricky...