CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Circa duemilacinquecento anni fa, Euripide si domandava se davvero Giove avesse creato gli uomini, o se non fosse stato il contrario. Da allora schiere di filosofi hanno formulato ipotesi provvisorie. Malgrado gli sforzi di Feuerbach, di Marx e di Freud, ancora oggi miliardi di individui non credono affatto che Dio sia solo la proiezione delle nostre alienazioni, dei nostri timori e delle nostre speranze. Studiare l'origine delle religioni non significa verificarne il contenuto: se esse abbiano inventato un Creatore immaginario, o non siano...