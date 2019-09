CAVALLINO TREPORTI Impresa riuscita. Sessantotto chilometri in carrozzina elettrica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAVALLINO TREPORTIImpresa riuscita. Sessantotto chilometri in carrozzina elettrica per valutare l'accessibilità ai disabili dei percorsi ciclabili e promuovere il turismo inclusivo nel contesto ambientale del territorio veneto. È l'esperimento Rod on the Road realizzato sabato, per la prima volta assoluta nell'ambito degli itinerari cicloturistici, dal disability manager Rodolfo Dalla Mora, professionista di Cavallino che per l'occasione si è avvalso della collaborazione della Società italiana disability manager. Dalla Mora, supportato da...