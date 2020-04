Alcuni contabili italiani, legati indissolubilmente ai colleghi Europei, sull'argomento anticipi garantiti dallo Stato per far fronte ai danni del Coronavirus, prevedono già da ora una pandemia di furbetti e sostengono che sono le banche e solo le banche gli unici enti in grado di mettere in piedi un'istruttoria per controllare se le imprese questuanti abbiano l'etichetta di Non Performing che vuol dire che non sono in grado di restituire il prestito. Questi contabili, a suo tempo, sembravano non accorgersi di niente quando le Banche elargivano prestiti a destra e a manca, firmavano e facevano firmare prestiti assassini subprime con la garanzia dei partiti politici. Adesso naturalmente i tempi sono cambiati anche per le banche le quali per prestarti una somma anche esigua, vogliono sapere se sei performing. Caliamo un velo sui prestiti che hanno continuato e continuano a dare, con istruttorie manovrate, preferibilmente ai grandi perfomers del debito. Nel senso che per pagarlo ne fanno uno un po' più grande. Questi contabili non si chiedono il motivo per il quale aziende con una storia di eccellenza centenaria sono diventate negli ultimi anni non performers. Sono un po' troppo presi a rispondere ai Like dai loro siti Facebook o Twitter per accorgersi che il mondo ha perso di vista la dimensione immateriale la quale, mi permetterei di dire, è l'unica nostra attuale e valida grande eredità del passato, molto più grande della tecnologia materiale di qualsiasi altro paese d'Europa con i conti in ordine. Ma, l'immaterialità o meglio l'intangibilità, non fanno parte dei parametri bancari, come non ne fanno parte lo stile, la cultura, la tradizione e la spiritualità. Che roba è? Quanto vale? Quando finirà la segregazione da virus, questi, e solo questi saranno i valori performing che avranno la capacità di portarci fuori da questa tremenda crisi. Se i contabili europei o italiani e le banche continueranno a fare due più due forse i non performing saranno loro.

