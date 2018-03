Ai confini di Disney World È un'America disperata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A Orlando, ai confini di Disney World, una comunità di marginale sopravvivenza, rinchiusa in edifici dai colori sgargianti, passa la giornata tra furti, prostituzione e vandalismi, dove i bambini non solo non si salvano, ma diventano protagonisti attivi. Lo statunitense Sean Baker analizza con sguardo da entomologo la catastrofe esistenziale ai margini di un mondo favolistico, che diventa territorio di fuga.In questo territorio sregolato vivono ragazze madri, persone, famiglie con problemi economici: la piccola Moone è il personaggio...