A Treviso omaggio a Elvis

L'EVENTOTornano gli Elvis Days a Treviso: un evento in stile americano, tra rockabilly, Pin up contest, auto d'epoca e balli country. L'appuntamento è da domani, venerdì 14 giugno a domenica 16 sulle mura trevigiane per quello che è il più grande raduno italiano nel suo genere. Domani alle 20.30, si inizia con Johnny and his Rockin' Tunes, band rockabilly originaria di Zagabria, che propone brani che spaziano dal classico Rock'n'Roll all'Old School al Rockabilly. Alle 22.30 saranno i giovanissimi ragazzi della Smooth Band a rapire il...