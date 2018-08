A spasso nei luoghi della Grande Guerra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVACamminare per ricordare. Un passo dopo l'altro per cercare di carpire il tragico evento della Grande Guerra. Il cammino per comprendere il sacrificio di molti che hanno vissuto (e perso la propria vita) sulla propria pelle nel Primo conflitto mondiale. Ai troppi che hanno attraversato il territorio di confine del Friuli Venezia Giulia è dedicata la coinvolgente e a tratti commovente passeggiata teatrale che, sotto il titolo In cammino: la pace dei morti, il silenzio dei vivi, conclude il progetto Oltreconfine 1918/2018.UN RITO...