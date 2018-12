A Bellaria In aquis fundata di De Fusco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La forma dell'acqua, la forma della vita, la forma di Venezia: la città, le pietre e i pali che la tengono sospesa su quella base liquida, in eterno movimento; le persone che la amano per quella sua unicità e adesso temono che l'aggressione (del tempo, dell'incuria, del turismo, della stessa acqua) possano comprometterne il futuro, dopo millenaria esistenza. In aquis fundata racconta tutto questo, immergendosi, non solo in senso figurato, nel cuore affaticato della Storia fino alla problematica realtà quotidiana. Lo fa attraverso la...