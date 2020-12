I NUMERI

UDINE Per il secondo giorno di fila in Friuli Venezia Giulia il numero dei totalmente guariti - che tra l'altro ha oltrepassato complessivamente le 15 mila unità - rimane superiore a quello degli attualmente positivi perchè a fronte di 736 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, ci sono stati 740 cittadini che si sono completamente negativizzati. Piccoli segnali di fiducia ai quali però fanno da contraltare il numero dei decessi, che continua a rimanere costante, con altre 25 vittime, così come i ricoveri in terapia intensiva che crescono di sette unità e toccano quota 62, record assoluto dall'inizio della pandemia.

Sale a 863 il bilancio complessivo, di cui 512 negli ultimi due mesi. In provincia di Udine a perdere la vita all'interno delle case di riposo una centenaria e un 84enne di Cividale del Friuli, due 91enni di Pasian di Prato e di Udine, una 90enne di Moggio Udinese, un 89enne di Nimis, un 91enne, un 79enne, una 77enne e un 68enne di Tarcento; in ospedale invece sono morti una 97enne di Majano, una 97enne di Udine, un 83enne e un 75enne di Manzano, un 80enne di Enemonzo e un 55enne di Tavagnacco, Stefano Zorzettig. Nuovo lutto anche nell'Arcidiocesi di Udine con la morte di don Tarcisio Bordignon, storico parroco della comunità udinese di San Pio X. Si tratta del quinto decesso tra gli ospiti della Fraternità sacerdotale, era ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid-19. Nato a Palmanova nel 1930, a luglio don Tarcisio aveva festeggiato il ragguardevole traguardo dei 90 anni. Fu ordinato sacerdote nel 1955. Conosciuto come il prete degli ultimi, aveva dedicato la sua vita ad assistere gli emarginati. Dopo essere stato vicario parrocchiale a Latisana, subito dopo l'ordinazione, nel 1958 fu cappellano a Cave del Predil e quindi a Tarcento. Dal 1968 divenne parroco a San Pio X dove rimase fino al 2014 . I nuovi positivi di giornata sono il 10,71 per cento dei 6.870 tamponi eseguiti. I casi attuali di infezione risultano essere 14.847 (-29). Salgono a 62 i pazienti in cura in terapia intensiva (+7) e a 637 i ricoverati in altri reparti (+4). I totalmente guariti sono 15.676 (+740), i clinicamente guariti 379 e le persone in isolamento 13.769 (-58). La fondazione Gimbe nel nuovo grafico aggiornato a ieri che mette in relazione l'incidenza del virus per 100mila abitanti e l'incremento percentuale dei casi ha inserito il Fvg nel quadrante più rosso. Per quanto riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 111 casi di persone ospitate mentre gli operatori sanitari sono stati 41. Sul fronte del Sistema sanitario regionale altri 34 contagi tra le tre aziende territoriali e il Cro.

NAS

Nuove ispezioni dei Nas dell'Arma dei Carabinieri in aziende e laboratori di analisi, anche in Fvg. Svolte verifiche sulla regolarità delle attività di prelievo ed analisi diagnostica per la ricerca del virus Sars-Cov-2. Nel corso dell'ultima settimana sono stati ispezionati 285 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, ed altre strutture che operano nel commercio e nell'erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche finalizzati all'accertamento della eventuale positività al Covid-19. Le ispezioni, condotte su scala nazionale, hanno rilevato irregolarità in 67 centri, contestando 94 violazioni penali ed amministrative, per un ammontare di 145 mila euro di sanzioni pecuniarie. In regione 7 i controlli in provincia di Udine, due nel Pordenonese, quattro in provincia di Trieste e due nell'Isontino: in provincia di Udine una sola è stata segnalata.

