Tutto pronto per Nautilia Attesi migliaia di visitatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EVENTOLIGNANO Mancano ancora pochi ritocchi ad Aprilia Marittima, poi tutto è pronto per il via alla 32° edizione della grande manifestazione nautica che porta il nome di Nautilia, la grande mostra nautica delle barche usate, che tutti gli anni porta in questa località, alle porte della grande spiaggia friulana, migliaia di visitatori e appassionati del settore nautico. La rassegna prenderà il via sabato 19 ottobre e si snoderà in due week-end: 19, 20, 21 e 25 26, 27 ottobre, per favorire coloro che vengono da lontano. Una manifestazione...