Tornano i sentieri verso malghe e rifugi Volontari del Cai al lavoro senza sosta

SENTIERIUDINE Il Cai aggiorna costantemente l'elenco dei sentieri di cui si conosce l'inagibilità, ma non è facile verificare tutte le zone colpite da Vaia data la vastità delle zone direttamente interessate. In vista della stagione estiva si è cercato di fare il possibile e sentieri conosciuti come quello del lago Bordaglia sono oggi percorribili. Fino a poco tempo fa questo sentiero - che conduce a un'area di oltre 2300 ettari dove vivono indisturbati ermellini, marmotte, cervi, caprioli, aquile reali e dove crescono innumerevoli...