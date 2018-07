Tormentava e molestava la ex il giudice gli infligge due anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONEUDINE Tormentava e molestava l'ex moglie da anni. Da quando nel 2011, dopo diversi anni di matrimonio da cui erano nati due figli ormai grandi, la donna aveva chiesto la separazione. Non erano bastati un patteggiamento per maltrattamenti e una condanna in abbreviato per stalking sempre ai danni della donna, per farlo desistere. L'uomo, un marito friulano di 66 anni, è stato nuovamente condannato ieri dal giudice monocratico del tribunale di Udine Carlotta Silva a 2 anni e 1000 euro di multa per gli ultimi episodi di atti...