Suicida a 19 anni sotto il treno: bloccati a bordo in 110 per 4 ore

TRAGEDIA DI NOTTEGEMONA Tragedia nelle prime ore della notte di ieri nel territorio del comune di Gemona del Friuli lungo i binari della linea ferroviaria che da Tarvisio porta a Venezia. È qui, infatti, che intorno all'una e mezza i treni sono stati bloccati improvvisamente. Non un guasto alla motrice ma l'investimento di una persona. Il macchinista non ha potuto fare niente per evitarla. È scattato allora il piano di emergenza previsto in questi casi.Il convoglio è stato fermato e con esso tutto il traffico ferroviario su questa specifica...