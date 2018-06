Omicidio suicidio, dissequestrata la stanza del delitto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAUDINE È stata dissequestrata nel tardo pomeriggio di venerdì la sala riunioni al secondo piano dell'elegante palazzo di via Rialto a Udine, sede dello studio notarile associato Andriola-Amodio in cui mercoledì mattina l'architetto Giuliano Cattaruzzi ha ucciso l'ex moglie Donatella Briosi e poi si è tolto la vita. I sigilli alla stanza erano stati apposti mercoledì mattina dalla Polizia di Stato subito dopo il drammatico episodio. Un atto di prassi in casi come questo. La Procura ne aveva comunque già preannunciato un rapido...