(al.pi.) Sono ancora 430 i dipendenti del Comune di Udine in smart working ma il numero è destinato a scendere. Stabiliti i protocolli di sicurezza per ognuna delle 52 sedi comunali (dai magazzini alle circoscrizioni) nei prossimi giorni i dirigenti cominceranno a richiamare in presenza il personale, a partire dagli uffici che danno servizi ai cittadini. «Allo stato attuale spiega l'assessore al Personale, Fabrizio Cigolot - ci sono circa 240 lavoratori in presenza e 430 in lavoro agile. Alcuni sono a casa con congedi parentali o legge 104; pochissimi quelli esonerati dato che diverse categorie, come gli animatori, sono rientrati in servizio. Ora che sono stati concordati con i sindacati i protocolli e misure organizzative, la presenza aumenterà gradualmente». Il Comune, nel frattempo, ha acquisito gli strumenti necessari per garantire la protezione e la prevenzione, sia ai dipendenti sia al pubblico: dispositivi di sicurezza personale, divisori, gel igienizzanti e termometri agli accessi. Sono state individuate inoltre vie di ingresso e di uscita differenziate per ogni sede ed è stata introdotta la pulizia quotidiana degli spazi mentre per alcuni luoghi sensibili (come i bagni) ci saranno dispositivi Uvc per una sanificazione continua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA