La biblioteca si accasa nell'ex latteria turnaria

OPERABUTTRIO Inaugurate ieri mattina le sedi della squadra della protezione civile comunale e della biblioteca civica, in via Divisione Julia, 39 nei locali della ex Latteria turnaria di Buttrio. In tale circostanza la Biblioteca comunale è stata intitolata alla scienziata premio Nobel per la Medicina nel 1986 e senatrice a vita Rita Levi Montalcini. Il taglio del nastro è stato anticipato da un minuto di silenzio richiesto dal sindaco Giorgio Sincerotto per Antonio Megalizzi, giovane giornalista rimasto ferito gravemente ferito alla testa...