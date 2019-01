IL RACCONTO UDINE Mollare tutto e partire per andare ad accudire anziani soli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOUDINE Mollare tutto e partire per andare ad accudire anziani soli o persone malate a chilometri di distanza da casa, in una terra straniera dove si parla una lingua diversa e anche il cibo ha un altro sapore. Una storia già sentita. E invece no. Perché protagonista, stavolta, non è una ragazza ucraina o una mamma rumena con una famiglia da mantenere, che curano i nonni del ricco Nordest e della nostra terra, ma un artista e performer friulano, che ha scelto di lasciare la nostra regione per fare il badante in Inghilterra. Ma,...