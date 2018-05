Gemona, nessun rischio di chiusura per la casa di riposo comunale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VICENDAGEMONA Garanzia per la prosecuzione della funzionalità della casa di riposo comunale e piena rassicurazione al sindaco e alla comunità di Gemona sullo scongiurato rischio di chiusura della struttura per anziani causa decadenza dei termini entro cui ottenere i requisiti di dotazione strumentale e organizzativa. È quanto è emerso a seguito dell'incontro che il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, ha avuto ieri in municipio con il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, per affrontare la questione...