LA KERMESSE

UDINE Sono 39 i soggetti esterni che hanno chiesto di partecipare quest'anno a Friuli Doc, una edizione che - come spiega l'assessore al Turismo e Grandi eventi Maurizio Franz, sarà abbracciata dall'altra manifestazione di successo che ha animato l'estate post-Covid, Udine sotto le stelle.

In attesa della presentazione ufficiale (prevista per il 3 settembre), prende forma la mappa dell'appuntamento enogastronomico settembrino rivoluzionato dall'emergenza sanitaria: se Friuli Doc occuperà soprattutto le piazze, Udine sotto le stelle dal 10 al 13 settembre si amplierà ancora conquistando anche via Manin e il Colle del Castello, che si uniranno alle altre strade che già vi partecipano fin dal debutto. «Questa spiega Franz -, sarà un'edizione improntata alla qualità del servizio e all'eleganza. Non ci saranno eventi, spettacoli né il concerto finale e la musica sarà solo come allietamento, senza amplificazione. Un'edizione elegante e contenuta che torna allo spirito originale di promozione delle eccellenze agroalimentari. La sicurezza sarà la priorità: confido sul rispetto dei friulani che fino adesso hanno sempre dimostrato di comportarsi bene. Confidiamo nella legge Fontanini-Franz scherza -, che ci porti il sole anche questa volta. Questa edizione è una sfida, siamo orgogliosi di aver organizzato un evento così per la città e per il Friuli. E ringrazio fin d'ora tutti quelli che hanno deciso di credere e di investire in questa iniziativa». I testimonial, inoltre, non saranno personaggi vip, ma i veri protagonisti del difficile periodo che abbiamo vissuto: personale medico, paramedico e della Protezione civile.

I PARTECIPANTI

Delle 39 domande pervenute, la commissione valutatrice ne ha accolte 38 (una è stata esclusa perché non rispettava i requisiti); si tratta di operatori che occuperanno soprattutto le piazze cittadine, come piazza Duomo (dove, come da tradizione ci sarà la Carnia), piazza Venerio (con una decina di espositori della Cna e di Confartigianato), largo Ospedale Vecchio (ormai da anni casa del Tarvisiano), piazza XX Settembre (con la presenza della Pro Loco Udine Castello e di qualche altra realtà), cui si aggiunge la prima metà di via Aquileia (con Godia, la Pro Loco Villa Manin, Cervignano e la Pezzata Rossa). Lungo via Mercatovecchio ci sarà anche lo stand istituzionale di Promoturismo Fvg mentre la Coldiretti anche quest'anno sarà protagonista nella corte di Palazzo Florio. Confermate anche le partecipazioni dell'Università (che organizzerà incontri sull'agroalimentare) e del Conservatorio Tomadini.

Come detto, Friuli Doc 2020 si mescolerà a Udine sotto le stelle, che coinvolgerà locali e ristoranti di via Poscolle, via Gemona, largo dei Pecile, via Mercatovecchio, via Vittorio Veneto e Aquileia, cui si aggiungono per l'occasione quelli di via Manin e il Castello (dato che il Consorzio delle Pro Loco del Collinare non parteciperà).

GLI SCONTI

Se per i locali di Udine l'occupazione del suolo pubblico è gratuita (iniziativa decisa per sostenere le attività nella ripresa post lockdown), per gli esterni arriva una buona notizia: «Abbiamo già stabilito uno sconto del 20% sulle quote di partecipazione dice l'assessore -, e ora stiamo valutando ulteriori riduzioni delle spese che gravano sugli operatori, dato che avranno molti costi: pensiamo solo al personale, visto che quest'anno il servizio sarà esclusivamente al tavolo».

Anche i conti di Friuli Doc cambieranno: sarà un'edizione meno costosa, grazie alla riduzione delle spese per gli spettacoli e per la promozione (ma ci sarà anche un calo delle entrate); aumenteranno invece i costi per la sicurezza, «l'aspetto prioritario di quest'anno continua Franz -: l'emergenza Covid è sempre un'incognita. Per l'area di Udine sotto le stelle rimangono le regole attuali; per l'area più ristretta di Friuli Doc, ci sarà la misurazione della temperatura agli accessi. Non è previsto il contingentamento dato che l'area è molto vasta».

Alessia Pilotto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA