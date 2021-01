LA SITUAZIONE

UDINE Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Veneto, insieme alla Provincia autonoma di Bolzano, sono le regioni italiane a colorarsi di rosso scuro per l'Ue. Proprio per questo i residenti in queste aree potrebbero dover sottostare alle nuove misure comunitarie in fase di definizione per gli spostamenti dei viaggiatori: obbligo di test e quarantena per potersi spostare tra gli Stati membri. La nuova mappa del contagio in Europa è stata mostrata in anteprima ieri dal commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders. La proposta è quella di limitare tutti i viaggi non essenziali finché i numeri dell'emergenza non saranno maggiormente sotto controllo. Il parametro utilizzato è quello dell'incidenza, ovvero dei 500 o più casi ogni 100mila abitanti a 14 giorni (in Fvg siamo a 768 casi ogni 100 mila nelle ultime due settimane). In questo caso, sarebbe obbligatorio un test negativo in partenza e un periodo di quarantena all'arrivo, mentre per il rientro nello Stato di residenza potrebbe essere sufficiente un test all'arrivo. Le indicazioni non si dovrebbero applicare ai transfrontalieri e ai lavoratori del settore dei trasporti.

A proposito di colori ieri è andato in scena un nuovo scontro politico tra i governatori della Lega che rinnovano la richiesta di una revisione immediata delle procedure per determinare il colore delle Regione in modo da affrontare con serenità maggiore una grave situazione e le opposizioni in Fvg di Pd e Movimento 5 Stelle. Il governo non può ad ogni problema esimersi da responsabilità e incolpare le regioni ha sottolineto Massimiliano Fedriga assieme ai colleghi Attilio Fontana (Lombardia), Cristian Solinas (Sardegna), Nino Spirli (Calabria), Donatella Tesei (Umbria) e Luca Zaia (Veneto). Il sistema sostengono i governatori del Carroccio può avere conseguenze devastanti sulla vita delle persone e sull'economia, come nel caso della Lombardia, quindi è necessario il massimo rigore nell'analisi dei dati. Da qui la richiesta di una revisione. Ci aspettiamo da Conte e Speranza un atto di realismo e maturità nei confronti dei cittadini e delle istituzioni. Il clima degli insulti proseguono non fa bene a nessuno. Ribadiamo la volontà di una leale collaborazione su tutti i temi, dai vaccini alle misure per contrastare la diffusione del virus ma ci aspettiamo dall'esecutivo lo stesso spirito e volontà per il bene del Paese e di tutti i cittadini Immediata la replica del Pd del Fvg attraverso il capogruppo Diego Moretti: In una situazione di forte difficoltà del sistema sanitario regionale, che emerge anche dalle dichiarazioni odierne del capo della task force Covid regionale Fabio Barbone, le barricate contro il Governo non aiutano nessuno e sono ancora più dannose per l'intero sistema se servono solo a creare un fronte di dissenso politico utile solo alla propaganda della Lega. Siamo alle solite hanno aggiunto i pentastellati - Da una parte si chiede collaborazione e si respinge con indignazione ogni forma di critica, dall'altra non si perde occasione per attaccare il Governo.

Intanto dai dati sembra che la zona gialla si allontani. Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia su 2.120 tamponi molecolari sono stati rilevati 147 nuovi contagi con una percentuale di positività del 6,93%. Sono inoltre 318 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 34 casi (10,69%). I decessi registrati sono 23, di cui 6 decessi avvenuti dal 24 dicembre scorso al 16 gennaio. In provincia di Udine le vittime sono state 9. Complessivamente il bilancio regionale sale a 2.266 morti da covid-19. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono stabili, sono 62, mentre quelli in altri reparti sono 686. I totalmente guariti sono 49.197, i clinicamente guariti salgono a 1.483, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.825. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente.Nelle residenze per anziani sono stati rilevati 4 casi di positività tra le persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari risultati contagiati all'interno delle stesse sono in totale 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr), da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid di un collaboratore amministrativo, un infermiere, un medico; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un medico; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale di un operatore tecnico.

VACCINAZIONI

A ieri in Fvg le dosi somministrate sono 35.813 sulle 44.335 consegnate; la percentuale di somministrazione sulle dosi è del 80.8% quella relativamente alla popolazione coperta è del 2,9%.

