Donatori, dichiarazioni in 190 comuni

LA GIORNATAUDINE Un evento unico nel suo genere: è la giornata del ringraziamento, organizzata dalle associazioni donatori di organi per dire grazie a tutti i familiari che hanno consentito, pur in un momento tragico, quello della perdita di un congiunto, di permettere ad altri di vivere. Sono i parenti dei donatori di organi del 2017 che ieri nell'auditorium don Bosco del Bearzi hanno ricevuto dal prefetto di Udine, Angelo Ciuni gli attestati di riconoscenza. Un'iniziativa voluta e condivisa da tante realtà come ha ricordato l'ex presidente...