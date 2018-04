Di Maio avverte: le elezioni regionali non influenzeranno le scelte romane

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I GRILLINIUDINE Mette distanza tra Trieste e Roma, Luigi Di Maio, forse perché sa che in Friuli Venezia Giulia la Lega e il centrodestra sono dati in vantaggio, forse perché non vuole che le elezioni qui siano ancelle di giochi di potere altrove. Invita il popolo friulano a decidere senza pensare alle manovre in capitale: «Non permettete a nessuno di utilizzare queste elezioni regionali per aumentare il peso contrattuale nella formazione del Governo dice alla piazza -. Andate a votare perché avete a cuore questa regione, non per dare più...