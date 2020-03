QUESTA MATTINA

UDINE Dibattito e voto di una legge in via telematica, ottemperando in questo modo alle restrizioni di spostamento personale fissati dai decreti per contrastare il diffondersi di Covid-19. È così che il Consiglio regionale si appresta oggi alle 11 a trasformare in legge il provvedimento «Ulteriori misure urgenti per fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19», messo a punto dalla Giunta regionale. In aprtura, Zanin farà osservare un minuto di silenzio per le vittime delCovid-19 e per rispetto per le loro famiglie,

LE MISURE

L'atto legislativo odierno permetterà di prorogare i termini degli incentivi regionali; di sospendere i termini di alcuni procedimenti amministrativi e di prorogare tutti i certificati e le concessioni rilasciate dall'amministrazione regionale. Inoltre, sono previsti anticipi fino al 90% del pagamento degli incentivi concessi, una misura che può mettere in circolazione circa 200 milioni. Non da ultimo, si prevedono interventi in materia di pianificazione territoriale e di attività produttive. Si spostano all'autunno le elezioni amministrative di 12 Comuni.

INEDITE MODALITÀ

I consiglieri regionali si troveranno nella sede regionale più vicina alla propria abitazione o addirittura a casa propria, in questo caso prendendosi la responsabilità di avere un collegamento internet tale da reggere tutto il periodo della seduta, il cui termine è previsto per le 14, salvo prosecuzione ad oltranza per varare il provvedimento. Voto palese in modalità online. Sarà come se i lavori si svolgessero in presenza, salvo che per la gestione degli emendamenti. Questi potranno essere presentati, come da accordi assunti nella conferenza dei capigruppo, solo durante il dibattito generale. Al termine di questa fase, la seduta sarà sospesa per la verifica dell'appropriatezza di quanto presentato, che sarà spedito a mezzo mail a ogni consigliere. Alla ripresa dell'esame del provvedimento non ci dovranno quindi essere sub emendamenti perché, come ha spiegato il presidente del consiglio Pier Mauro Zanin, «sarebbe molto complicato interrompere ogni volta la seduta e far pervenire i documenti a ciascun consigliere». Quella che sarà applicata è una modalità traslata dalla seduta del Consiglio regionale del Piemonte.

POSIZIONI IN CAMPO

Quanto al merito del testo, esso ha ottenuto il parere favorevole all'unanimità della V commissione e il via libera della II e IV commissione. «È un disegno di legge che va incontro ai bisogni delle persone, alle necessità dei territori e alle esigenze delle attività economiche della nostra regione», ha affermato il presidente della V commissione e consigliere della Lega, Diego Bernardis. «Apprezziamo soprattutto che si sia semplificato l'acceso delle imprese ai contributi in forma di credito d'imposta ha aggiunto il consigliere Fi Franco Mattiussi Ciò avverrà con autocertificazione e in tempi rapidi». Il testo di legge ha la sostanziale condivisione anche dal Pd, poiché «le proposte che abbiamo messo a disposizione della Giunta e della maggioranza di centrodestra sono state tutte recepite», ha affermato il capogruppo Dem, Sergio Bolzonello. «Si tratta di interventi importanti ha detto Bolzonello - legati al sistema delle garanzie a favore delle imprese che rappresentano la strada più concreta da percorrere per contribuire al rilancio dell'economia della nostra regione». Critico, invece, il consigliere di Open Fvg, Furio Honsell. «Andrebbero previsti contributi per gli affitti con possibilità più ampie ha elencato - si dovrebbero prevedere misure di sostegno psicologico, andrebbe rimossa la misura che impedisce l'attività fisica in sicurezza. Infine, proroghe e deroghe dovrebbero essere generali».

Antonella Lanfrit

