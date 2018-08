Cancellate sanzioni a un artigiano per 11.400 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

(Al.Pi.) Avrebbe dovuto pagare ben 11.400 euro. Invece, le sanzioni sono state annullate. È successo ad un'azienda artigiana che aveva ricevuto ben 150 multe per accesso irregolare alla Ztl: «Hanno fatto ricorso in autotutela spiega Barbara Puschiasis di Consumatori Attivi -, direttamente alla Polizia locale e le contravvenzioni sono state azzerate. La ditta aveva infatti chiesto il rinnovo del permesso per entrare nella Ztl, ma a quanto pare non era stato immesso a sistema. Una volta verificato, hanno tolto le multe». Non è l'unico...