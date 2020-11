Assembramenti, mascherine non indossate o consumazioni fuori dai locali. Sono state invece settanta le sanzioni da inizio ottobre comminate in Carnia dalla Polizia locale dell'Unione territoriale intercomunale per violazione delle misure anti contagio. La maggior parte dei trasgressori è stata sanzionata nel centro carnico di Tolmezzo.

In questo caso, a quanto si apprende, si tratta di giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni. Le infrazioni contestate dagli agenti durante i controlli effettuati hanno riguardato soprattutto assembramenti e mascherine calate. A Trieste invece le forze dell'ordine hanno identificato 697 persone, comminando sei multe, due delle quali durante il coprifuoco (quindi nella finestra oraria tra le 22 e le 5 del mattino, quando vige il divieto di spostamento senza giustificato motivo). All'opera i Carabinieri - che hanno fermato anche due cittadini che vagavano senza motivo durante la notte - e gli agenti dalle Volante della Questura, che hanno sanzionato due persone.

in regola, invece, nell'attività dei locali che sono stati sottoposti a controllo dalle forze dell'ordine: a fronte di 80 verifiche (due degli uomini dell'Arma dei carabinieri, 35 della Polizia locale e 42 dalla divisione Polizia amministrativa e Sociale della Questura), non ci sono state segnalazioni di irregolarità.

