Arriva la fiera di Santa Caterina, ecco tutte le limitazioni al traffico in centro

L'INIZIATIVAUDINE (Al.Pi.) Arrivano le bancarelle di Santa Caterina e rivoluzionano la viabilità di Giardin Grande. Dalla mezzanotte di sabato alla mezzanotte di lunedì 25 novembre, in piazza Primo Maggio non si potrà né parcheggiare né passare: le auto da piazza Patriarcato saranno quindi deviate lungo via Manin e via Treppo mentre chi arriva da via Verdi e vicolo Porta dovrà svoltare a destra verso via D'Azeglio. Divieto di transito anche su via Liruti (eccetto i veicoli autorizzati che potranno usare gli accessi di entrata e uscita su...