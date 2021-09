Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PROFUGHIUDINE Ancora rintracci di migranti in Friuli: 25 stranieri sono stati rintracciati ieri mattina nel territorio del comune di Ronchis, dai Carabinieri della Compagnia di Latisana. Sono tutti cittadini del Bangladesh, cinque dei quali minorenni. Sono stati trasferiti a Udine, accolti all'ex Caserma Cavarzerani, mentre i minori sono stati affidati a idonee strutture per la loro accoglienza. Nella tarda serata di ieri invece a Moruzzo, in...