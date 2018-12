Vince il sì: nasce Pieve del Grappa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REFERENDUMIl sì stravince: Crespano e Paderno si fondono e danno vita a Pieve del Grappa. Lo spoglio delle schede del referendum, iniziato alle 23, non ha lasciato margini a dubbi. Da ieri sera la fusione tra i due Comuni della Pedemontana è realtà. Un plebiscito, quello per il sì a Crespano dove è andato a votare il 33,76 per cento degli aventi diritto. Un cittadino su tre che però non ha avuto dubbi. A Paderno la percentuale sale al 49,8, quasi un abitante su due. La frazione di Fietta ha portato alle urne ben il 57,8 per cento...