Vende marijuana a un minorenne Gambiano arrestato dai carabinieri

IL CONTROLLOTREVISO Stava consegnando una piccola dose di marijuana ad uno dei suoi clienti, un ragazzo trevigiano minorenne. Purtroppo per il pusher la scena non è sfuggita ai carabinieri che sono immediatamente intervenuti per bloccarlo e stringergli le manette ai polsi. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica, poco dopo le 15.30. Ad essere arrestato dai militari del nucleo radiomobile di Treviso un cittadino gambiano di 28 anni, pregiudicato e senza fissa dimora; lo straniero è accusato di spaccio e detenzione di sostanze...