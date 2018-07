Sul bus a sbafo: pesta il controllore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FAR WESTTREVISO Dopo il viaggio a sbafo da Jesolo a Treviso, si scatenano e prendono a sberle il controllore che gli chiedeva di pagare la corsa, con relativa multa. È finita male per un controllore di Mom (Mobilità di Marca), ieri poco dopo le 13, la corsa che aveva riportato a Treviso i giovani che avevano trascorso la nottata nei locali della movida della località turistica balneare. E per l'ennesima volta un dipendente dell'azienda di trasporti è stato preso a sberle e, seppure a scopo precauzionale, è stato costretto a farsi...