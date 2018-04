Se n'è andata Elda Tramarollo storica insegnante del Canova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL LUTTOTREVISO Addio a Elda Tramarollo, storica professoressa del liceo classico Canova. La docente si è spenta sabato scorso. Il funerale verrà celebrato giovedì, alle 15, nella chiesa di San Martino Urbano a Treviso, poco distante dalla sua abitazione di via Roma. Tramarollo ha insegnato per una vita italiano, latino e greco nella scuola superiore del centro, lasciando un segno profondo nel cuore di centinaia e centinaia di studenti. L'INIZIOEra arrivata al Canova all'inizio degli anni 80. Qui si è fatta amare soprattutto per il suo...