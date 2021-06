Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO È rimasto un solo operatore positivo al coronavirus nei centri residenziali della Marca. Che non si era ancora vaccinato. Tutto il resto è Covid-free. Vale sia per il personale che per gli ospiti, tra case di riposo, centri di riabilitazione, case alloggio per persone con disabilità, istituti ecclesiastici, centri per la salute mentale e così via. «Vuol dire che oltre 19mila persone sono negative. E' un record che non...