Parcheggi al posto della profumeria

Da Chanel al posto auto. Così in piazza Trentin, la storica profumeria del centro chiusa nell'agosto del 2018, lascerà-a quanto ha annunciato Ascom - spazio a un parcheggio privato. Un tema, quello dei posti auto invece degli esercizi commerciali, che ha fatto discutere nel corso degli ultimi mesi. Che un presidio storico della bellezza della città diventi parco auto in effetti può non trovare consensi unanimi. E tutavia è un segnale del nuovo trend turistico della città. La Gardenia era la profumeria storica del centro di Treviso, punto...