Otite, 5 bimbi gravi: «Vaccinateli»

L'ALLARMETREVISO Cinque bambini operati d'urgenza al Ca' Foncello in soli tre mesi, per le complicazioni legate a delle otiti, infezioni diffuse e solitamente banali, che possono degenerare e portare a gravi conseguenze. E tra i motivi c'è in più di un episodio la mancata vaccinazione contro lo pneumococco. «Importante - sottolinea il primario dell'Unità di chirurgia dell'orecchio dell'ospedale di Treviso Daniele Frezza per ridurre i rischi». I bambini operati d'urgenza dall'equipe del dottor Frezza avevano età differenti: due bimbe di...