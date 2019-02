Monigo si difende «Qui non ci sono rifiuti e spaccio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO I residenti di Monigo, soprattutto quelli di via 33° Reggimento Fanteria e zone limitrofe, non ci stanno. A parte la lotta per difendere la libertà di passaggio nell'area della risorgiva della Cerca, che il proprietario dell'area vorrebbe recintare, se la prendono anche contro la descrizione che il sindaco Mario Conte ha fatto della loro zona. IL DOCUMENTO«Per quanto concerne le Fontanelle come luogo dedito allo spaccio - si legge in una lettera consegnata ieri a Ca' Sugana da un residente a nome di tutti - le posso...