CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICOSTRUZIONETREVISO Venerdì, Giorgia, ha ceduto. Dopo essere stata tempestata di messaggi e telefonate ha accettato di vedere Christian Barzan. Ha pensato che fosse giusto vederlo per chiudere definitivamente una storia a dir poco tormentata. Da almeno cinque mesi i rapporti tra i due erano tesi: lei lo voleva mollare, lui insisteva per non perderla. Un rapporto complicato, diventato quasi morboso: Christian le mandava messaggi, annunciava di volersi suicidare ed è arrivato anche a minacciare di morte la ragazza. In cinque occasioni si...