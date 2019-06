LA REPLICA TREVISO «Ho detto la verità, la sola verità che esiste.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REPLICATREVISO «Ho detto la verità, la sola verità che esiste. Io non ho mentito, lui può dire ciò che vuole». Poche ma ferme parole. Con la voce insicura per il dolore, la preoccupazione e i giorni di insonnia. Giorgia è bellissima e tanto giovane. E' sicuramente capitata in una storia più grande di lei. Ma alle rivelazioni fatte da Christian al giudice trova un residuo di forza per rispondere. Anche se subito dopo chiede tregua. Chiede tempo. Ha capito che le frasi del ragazzo, almeno sulla carta, cambiano di nuovo la pelle a...