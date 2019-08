LA POLEMICA TREVISO Negozi chiusi, ristoranti in ferie, bar con le serrande abbassate.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICATREVISO Negozi chiusi, ristoranti in ferie, bar con le serrande abbassate. Manca ancora qualcosa in questo agosto caldissimo e con una presenza di turisti superiore agli anni scorsi? Sì, le chiese chiuse. La polemica, come ormai accade fin troppo spesso, scoppia su Facebook in due delle pagine più frequentate dedicate a Treviso e alle sue bellezze: La bella Treviso e Sei di Treviso se.... IL NODOUn trevigiano racconta dell'imbarazzo che ha provato di fronte un gruppetto di visitatori che gli chiedeva di poter visitare due tra le...