L'INTERVISTATREVISO «Ormai mancano pochi tasselli per l'ingresso di Treviso nel Teatro Stabile del Veneto. Se ne sta occupando l'assessore Corazzari. Entro quando si chiuderà? Io spero anche prima del 2019». Il governatore Luca Zaia indica la via per la salvezza del Teatro Comunale Del Monaco e appoggia in pieno l'idea del sindaco Mario Conte di farlo confluire nella rete di teatri che già vede Venezia e Padova. Il governatore mette il sigillo su quella che pare l'unica soluzione possibile. Davanti ai suoi occhi vede realizzarsi un sogno...