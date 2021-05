Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INTERVISTATREVISO «Mi è stato chiesto se potevo avere un ambiente da trasformare in un grande centro per le vaccinazioni contro il coronavirus. E la struttura di via della cartiera a Villorba è risultata idonea. Tutte le persone di buon senso avrebbe detto di sì per dare una mano a uscire da questa epidemia». Bruno Zago, patron della Pro-Gest di Istrana, non si è tirato indietro. Anzi, ha fatto anche di più, mettendo il complesso...