L'INIZIATIVATREVISO (mf) Arriva la posta di Babbo Natale. Nei prossimi giorni le Poste raccoglieranno le letterine spedite dai bambini trevigiani al Babbo più famoso del mondo e invieranno a ciascuno di loro una risposta personalizzata. L'importante è imbucare la lettera in una cassetta postale, o affidarla a uno degli uffici aperti nella Marca, scrivendo sulla busta l'indirizzo del mittente in modo chiaro e completo. Tutti i piccoli che scriveranno a Babbo Natale verranno invitati a partecipare a una missione attraverso un'App per...