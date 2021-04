Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VIAGGIOGODEGA Da solo non avrebbe potuto raggiungere il centro vaccinale. Ma lui, classe 1934, da diverso tempo in dialisi, all'immunizzazione, dopo tanta attesa non ci voleva proprio rinunciare. Nazareno, classe 1934, di Codogné, non sapeva proprio come fare. Ma a risolvere il problema ci ha pensato il suo medico, il dottor Alfonso Feis, che lavora a San Fior ma che non ci ha pensato due volte ad accompagnarlo, attendere il tempo...