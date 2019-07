Il risiko delle facoltà piace agli studenti: «Ma prima i servizi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UNIVERSITÀTREVISO Il Risiko delle facoltà va bene ma a due condizioni: che gli studenti non vengano penalizzati e che, prima di dare il via al grande valzer delle sedi, si gettino le basi per tutti quei servizi universitari che ancora non ci sono. La pensano così i rappresentanti degli studenti di Ca' Foscari e del Bo, presi un po' in contropiede dall'annuncio fatto da Fondazione Cassamarca, che ha puntato sul potenziamento del polo universitario trevigiano proponendo al Bo di portare all'ex Distretto i corsi di Medicina già presenti in...