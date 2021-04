Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL QUADROTREVISO I vaccini anti-Covid riducono drasticamente i ricoveri in ospedale. In questa ondata l'Usl della Marca ne sta contando in media oltre 300 in meno per ogni mese. Fino a gennaio era anche stata superata quota 800. Da metà febbraio, invece, ci si è fermati a poco più di 500 al mese. Il balzo più grande riguarda le persone con più di 80 anni, ormai quasi tutte vaccinate, appunto. Prima del decollo della campagna anti-Covid...